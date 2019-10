Obiena bibisita sa PSA Forum

Bibisita sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes ang unang nag-qualify na Pinoy athlete sa 2020 Tokyo Olympics na si pole vaulter EJ Obiena, kasama ang mga representante ng Unigames-Collegiate Grand Slam Volleyball at National Basketball League (NBL), sa Amelie Hotel-Manila.

Ikukuwento ng 23-year-old na si Obiena ang kanyang paghahanda para sa 30th Southeast Asian Games at sa 2020 Tokyo Olympics.

Makakasama rin sa session handog ng San Miguel Corp., Braska Restaurant, Amelie Hotel at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) sina Philippine Superliga President Ian Laurel at Rommel Sytin para talakayin ang Unigames sa Iloilo City sa darating na Oktubre 19-27 para i-honor si Dominic Sytin, namayapang CEO ng United Auctioneers Inc. at benefactor ng University of the Philippines Lady Maroons.

Panauhin din ang magkaribal sa NBL best-of-three title series na sina coach Allan Trinidad at mga player na sina Mark Tamayo, CJ Gania at Harryson Bautista para sa Pampanga Delta, at coach Bing Victoria at mga player na sina LJ Mayo, Helino Francisco, at Mike Sampuma para naman sa Taguig Generals.

Mapapanood ang 10:00am session sa livestream via PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at eere rin sa delayed basis ng Radyo Pilipinas 2 mula 1-2pm at 6:30pm. (Janiel Abby Toralba)