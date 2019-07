TALAS-SALITAAN

Joselito D.Delos Reyes, PhD

Sabi nga ng kuma-kalat sa newsfeed, bakit daw Hulyo ang Nutrition Month? Kasi July (gulay) ‘yun. Kung ano-ano na lang talaga ang mababasa sa internet. Pero dahil masayahing tao ako, natatawa ako sa mga ganitong siste ng kapwa natin. Pero sa totoo lang, medyo seryoso talaga ang pinagmulan ng Nutrition Month.

Sa bisa ng Presidential Decree No. 491, na pi-nirmahan noong Hunyo 1974 ni dating pangulong Marcos, ang Hulyo ay itinatakda bilang Nutrition Month. Pangunahing layunin ng pagkakaroon ng Nutrition Month ang ipaalala tuwina—kahit man lamang isang buwan sa bawat taon—ang kahalagahan ng mabuti at sapat na nutrisyon sa katawan natin.

Sa kasalukuyan, pinangungunahan ng National Nutrition Council of the Phi-lippines ang pagtataguyod hindi lamang ng programa para sa Nutrition Month kung hindi maging ang pang-kalahatang programa para maging malusog ang mamamayan ng bansa. May temang “Kumain nang wasto at maging aktibo… push natin ‘to!” ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayon taon.

Karaniwang nagsisimula ang pagkilala sa Nutrition Month sa pamamagitan ng parada ng mga mag-aaral sa primarya na nakadamit ng masusustansyang pagkain. Sa mga mag-aaral sa mas mataas na baitang, iba naman ang programa. Quiz bee hinggil sa nutrisyon, essay writing contest, paggawa ng jingle at slogan, at syempre, ang pagkilala sa A1 children o ang mga batang pinakamalulusog, matatalino, at may maaayos na hitsura.

Bakit ba kasi naka-sentro sa mga paaralan ang mga palatuntunan sa Nutrition Month? Simple. Dahil sila dapat ang may pinakamaayos na kalusugan upang may sapat na lakas para tapusin ang pag-aaral, upang maging matagumpay sa larangang kanilang pipiliin. Upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan.

Dahil sa totoo naman talaga, hindi biro ang pag-aaral lalo sa mahina ang katawan, iyong sakitin. Iyong walang aksesibilidad sa maayos na nutrisyon lalo na nga-yong panahon ng mga instant food na puro kemikal. Dahil aminin natin, ang may akses sa mabubuting pagkain lalo dito sa kalungsuran ay iyong nakatataas sa socio-economic na estado ng lipunan.

Ibang usapan ang mga nasa lalawigan na hindi pa nababahiran ng bilis ng pamumuhay ng lungsod, bagama’t totoo ring marami nang lalawigan ang urban center na rin. May sariwang ha-ngin, maliliksi ang mga tao, may mabibilhan ng sariwang pagkain, nakapagmemeryenda pa ng lutong bahay. Isa ito sa dahilan kung bakit sa lalawigan ko gustong manirahan.

Alam ba ninyong sa salitang Latin na ‘nutrire’ ang salitang nutrisyon? At alam ba ninyong ang kahulugan ng ‘nutrire’ ay nourishment o sapat na pagkain? Hindi sobra, hindi kulang. Sapat na sapat lang.

Mula sa salitang nutrisyon kaya nagkaroon din tayo ng malnutrisyon. Dahil ang unlapi o preffix na ‘mal-‘ ay nanga-ngahulugan ng pagiging hindi mabuti. Kaya ang malnutrisyon ay nanga-ngahulugang hindi ma-buting nutrisyon.

Kaya naidurugtong din ang prefix na ‘mal-‘ sa salitang edukado, mal-edukado. O maling edukasyon. Ito rin ang paniniwala dati sa sakit na malaria. Akala ng marami noon, galing sa hangin (aria o air sa Ingles) ang sakit. Malaria na nangangulugan ng masamang hangin.

Panatilihin nating malusog ang ating mga sarili.