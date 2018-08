NUTRIASIA-CAMPOS WALANG PUSO!

KINONDENA kahapon ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabillo at ng ilang mambabatas mula sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang marahas na pagbuwag sa welga ng mga manggagawa ng NutriAsia na pag-aari ng bilyonaryong n­egosyanteng si Joselito Campos.

“That violent dispersal should really be condemned. The wor­kers there have a right to protest and so also their supporters because the workers have really been abused by contractualization for so many years,” paha­yag ni Bishop Pabillo.

Nakiisa rin ang National Council of Chur­ches in the Philippines (NCCP) sa bayolenteng dispersal ng mga manggagawa ng NutriAsia sa Marilao, Bulacan.

“For more than a month, workers of Nut­riAsia have been calling for regularization, just wages, and humane working conditions. On Monday, right after an ecumenical mass, they were violently dispersed by the security forces and members of the PNP. The bloody dispersal has injured a number of workers, including a senior citizen,” ayon sa pahayag ng NCCP.

Nanggigigil naman ang ilang kongresista na miyembro ng Maka­bayan bloc na talupan nang todo ang panggigipit at iba’t ibang klase ng pang-aabuso ng NutriAsia laban sa kanilang mga manggagawa.

“‘Yung NutriAsia ‘yan ang malaking kompanya na nagpo-produce ng Datu Puti, Silver Swan, ng Mang Tomas at iba pa na mga household names. I’m sure tinatangkilik niyo ‘yan,” pahayag ni ACT Teachers Party-list Rep. Antonio Tinio sa pulong balitaan kahapon.

“Pero nakikita natin ngayon na ang NutriAsia pala at ang mga produktong ‘yan ay nakadepende sa pagsasamantala ng napakaraming mga manggagawang endo. Hindi kinikilala bilang empleyado ng Nutri­Asia mismo, wala silang puso,” ani Tinio.

Nagwewelga ang mga manggagawa dahil sa halip na gawing regular sa kanilang trabaho ay tinanggal ng NutriAsia.

Nakakuha umano ng injunction mula sa Regional Trial Court ang kompanya at ginamit itong dahilan para buwagin ang picket line ng mga manggagawa.

Sinabi ni Tinio na hindi naaapektuhan ang production at delivery ng NutriAsia sa welga ng mga manggagawa pero ginawang dahilan anya ito ng pamunuan ng kompan­ya para pakawalan ang kanilang mga security at goons, katulong pa ang mga pulis ng Marilao para buwagin ang picket line.

“Marahas po na binuwag ang kanilang picket line… inatake ang mga worker ng NutriAsia, ‘yung mga sumusuporta sa kanila, winasak ang kanilang mga pag-aari doon pati mga bata, matatanda. May senior citizen ngayon na seryoso pa ang injuries, nasa ospital pa,” ayon kay Tinio.

Mariin aniyang kinokondena ng Makabayan bloc ang kalupitan ng NutriAsia sa mga manggagawa.

Siniguro naman ni Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao na hindi makakalusot ang ginawang karahasan ng mga aniya’y ‘goons’ ng NutriAsia at mga miyembro ng pulisya sa Marilao.

Matatandaan na naghain ang Maka­bayan solons ng House Resolution No. 1974 na nananawagang imbestigahan ang mga isyu ng labor-only contracting, union busting, iligal na pagsibak sa mga empleyado at iba pang paglabag ng NutriAsia sa karapatan ng mga manggagawa.

Samantala, isa pa sa nakakagigil ayon kay Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ay ang kung ano-anong pakana at paandar na ginagawa para mabahiran ng duda ang lehitimong ipinag­lalaban ng mga manggagawa.

“Kaya sabi ko nga pag-settle nitong mga bagay-bagay na ito, kailangang imbestigahan ang Marilao Police na ‘yan dahil noong nandoon kami kahit ‘yung chief of police nila talagang arogante.” (Aries Cano/PNA)