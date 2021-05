Nursing grad under board isabak sa pandemya

Hiniling ni Speaker Lord Allan Jay Velasco sa Department of Health (DOH) at Professional Regulation Commission (PRC) na payagan ang mga nursing graduate na hindi pa pumapasa sa board exam na magtrabaho sa health care centers.

Ayon kay Velasco mahalaga na matiyak na mayroong sapat na manpower ang mga health facilities ng bansa upang matugunan ang mga pangangaila­ngan ng mga nahawa ng COVID-19.

“Since na-postpone rin recently ‘yong nursing board exam, we can actually tap ‘yong mga supposedly magbo-board exam and use them as health workers,” sabi ni Velasco.

Maaari umanong isailalim sa isang rehistradong nurse o doktor ang mga nursing graduate.

Kinansela ng PRC ang nursing board exam sa Mayo 30 at 31 bilang tugon sa hiling ng Philippine Nursing Association matapos na tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa at inilipat sa Nobyembre 21 at 22. (Billy Begas/ Eralyn Prado)