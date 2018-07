Nurse pumatay ng 8 sanggol sa UK

Isang 28-anyos na nurse ang inaresto ng awtoridad dahil sa pagpatay sa walong s­anggol sa ospital sa England.

Dinampot si Lucy Letby matapos ang isi­nagawang imbestigas­yon sa pagkamatay ng tinatayang 17 sanggol sa neonatal unit ng Countess of Chester hospital mula Marso 2015 hanggang Hulyo 2016.

Kasunod ng pag-aresto kay Letby noong Martes, tumungo naman ang mga forensic investigator noong Miyerkoles sa bahay ng suspek na halos 1.5 kilometro ang layo mula sa ospital.

Hindi naman makapaniwala ang mga ka­pitbahay ng nurse na ma­gagawa nitong pumatay ng mga ‘munting anghel’.

“Lucy is so dedicated to her job. I can’t i­magine that at all. Lucy just spent a week in Torqay on holiday with her parents,” ayon sa isang kapitbahay na ayaw magpabanggit ng pangalan.

“I just truly can’t believe it. I lived here since she was born, she was a good little girl. She was a delight. She’s is an only child and I believe she got her job as a nurse from her studies at Chester University. Her parents must be going through hell,” komento naman ng isa pang kapitbahay.