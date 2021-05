Nurse niligtas 35 baby sa sunog

Pinatunayan ni Kathrina Macababbad at ng kanyang mga kasamahan ang matibay na determinasyon ng mga nars para maisalba ang kanilang mga pasyente.

Si Macababbad ay isang nurse sa Philippine General Hospital na magugunitang nasunog noong nakaraang linggo.

Kuwento niya sa isang report, nagpapaligo siya ng isang baby nang mangyari ang sunog sa PGH at inutusan silang mag-evacuate.

Kaagad aniya siyang kumuha ng sanggol para isalba pati ang iba pang nurse at nursing attendant para maibaba ang mga pasyente na nasa fourth floor.

Nang ligtas na silang makababa ay naisipan nila ni Jomar Mallari, na balikan ang mga natitira pang sanggol sa ward sa kabila ng sunog.

“Bumalik po kami paakyat para makapagbaba pa noong ibang mga naka-hook sa ventilator, but this time, mas mahirap na kasi since kailangan namin suportahan ‘yong paghinga nila using Ambu bag,” saad ni Kathrina.

Tagumpay namang nailigtas ang 35 sanggol kung saan ang iba ay inilipat ng ospital.

“We treat them as our babies din… para silang mga little angels na it’s our pleasure to take care of them and provide them all their needs,” ayon sa nurse. (Ray Mark Patriarca)