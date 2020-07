Nurse ng PSC kritikal

HUMIHINGI ng tulong ang pamilya ng isang masipag na Philippine Sports Commission (PSC) Medical Nurse matapos na isugod sa ospital dahil sa high risk pneumonia.

Agad na naglunsad ang pamangkin nito na si Catt Dela Cruz ng kampanya sa ‘GoGetFunding’ para sa tiyahin nitong 62-anyos na si Elenita Constantino, isa sa mga beteranang nurse na nag-aalaga at nagbabantay sa pambansang atleta.

“My Aunt, Elenita Constantino, 62 years old, is in dire need of your help. She is in critical condition. We Need Your Help!,” sabi ni Dela Cruz.

“She is recently confined in the ICU and diagnosed with high risk pneumonia in VRP Medical Center at Mandaluyong City, Philippines last Friday, July 24, 2020,” (Lito Oredo)