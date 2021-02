Nunag bagong hiyas ng Perlas

Mainit na sinalubong ng BanKo Perlas Spikers ng Premier Volleyball League si veteran middle blocker Cherry Nunag na magiging bagong ‘alas’ ng koponan.

Matapos magpaalam para sa PetroGazz Angels nitong nakaraang buwan, pumanig para sa Perlas Spikers ang 5-foot-10 blocker.

Magugunita na bahagi si Nunag sa unang kampeonato ng Angels sa PVL matapos magreyna ang koponan sa PVL Reinforced Conference 2019.

“Thrilled to have @nunagcherry as Perlas’ newest Middle Blocker. We are more than excited to watch you grow as a Pearl!” sey ng BanKo Perlas sa kanilang social media accounts.

Makakasama ng 28-year-old volleybelle para sa kampo ng BanKo Perlas sina skippers Nicole Tiamzon, Kathy Bersola at Dzi Gervaio. (JAToralba)