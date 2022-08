Number coding suspendido

Sinunspinde ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang number coding scheme sa Metro Manila kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na magdeklara ng work suspension sa pamahalaan at sa eskuwelahan simula kahapon hanggang ngayong araw.

Ayon sa MMDA hanggang bukas ang suspensyon, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos sa suspensyon ng trabaho at eskuwela.

“In view of the suspension of work and classes by Malacañang and due to heavy rains, the number coding scheme is suspended today and tomorrow,” sinabi ng MMDA.

Patuloy naman na nakaantabay ang MMDA sa mga posibleng rescue effort na gagawin sa mga binahang lugar sa bansa. (Kiko Cueto/Betchai Julian)