Nueva Vizcaya mayor kulong ng 22-taon sa graft

SAMPU hanggang 22-taon pagkabilanggo ang hinatol ng Sandiganbayan sa alkalde ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya matapos itong mapatunayang ‘guilty’ sa paggamit ng government vehicle para sa kanyang pangpersonal na layunin.

Sa 18-pahina na inilabas ng Sandiganbayan 5th division, hinatulan si Mayor Jerry Pasigian, sa pag­labag sa anti-graft and corruption practices act at malversation of public property.

Hinatulan si Pasigian sa graft charges ng anim hanggang 15 taon na pagkabilanggo samantalang lima hanggang anim na taon naman ay ipinataw sa nasabing alkalde at pinagbabayad ng mahigit P400,000 bilang danyos sa kanyang malversation na kaso.

Ipinag-utos din ng Sandiganbayan na ‘disqualified’ na si Pagsigian habang panahon para sa pag­hawak niya ng public office.

Ayon sa record ng nasabing anti-graft court, napag-alaman hindi ibinalik ni Pasigian ang sasak­yan sa local government unit (LGU) na ipinarehis­tro sa kanyang pangalan sa halip na sa Alfonso Castañeda LGU at ginamit ito bilang personal na gamit noong nag-expire ang kanyang termino noong Hunyo 30, 2013.

Nakasaad din sa desisyon, na ang pirma ni Pasigian para sa purchase request, purchase order, disbursement voucher, check payment, inspection at acceptance report ay isang ‘highly irregular’ at ‘in bad faith in pursuing the transaction.’

Napag-alaman din na ang ibinenta din nito ang sasakyan sa isang nagngangalang Ben Polig, na nagbayad ng halagang P250,00 cash bilang inis­yal na bayad.