Nueva Ecija cong tinukuran ng SC sa citizenship

Idineklara ng Korte Suprema na isang natural-born Filipino si Nueva Ecija Third District Rep. Rep. Rosanna “Ria” Vergara.

Nagpasalamat naman si Vergara dahil pinagtibay ng Kataas-taasang Hukuman hindi lang ang desisyon ng House of Representatives Electoral Tribunal (HRET) kundi pati ang salobin ng mga mamamayan ng Ikatlong Distrito ng Nueva Ecija.

Aniya, sa kabila ng mga batikos ay hindi siya nawalan ng pag-asa at patuloy na naniwala na mangingibabaw ang katarungan.

Makalipas ang limang taon, tuluyang tinuldukan ng Korte Suprema ang isyung kumukuwestyon sa pagiging Filipino ng lady solon.

Sa En Banc decision noong Oktubre 5, 2021, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng HRET na kumikilala pagiging Filipino ni Vergara bilang isa sa nga kwalipikasyon para maging miyembro ng kongreso.

Ipinanganak si Vergara noong Nobyembre 5, 1963 at parehong Filipino ang kanyang ama at ina. Sa pamamagitan ng proseso ng naturalisasyon, naging mamamayan ng Amerika si Vergara noong 1998 at 2006 naman nang muling maging ganap siyang Filipino.

Noong 17th Congress, inimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang misteryoso umanong pagkawala ng mga orihinal na dokumentong dapat ay nasa pangangalaga ng BI.

Kinumpirma rin ni BI Commissioner Jaime H. Morente na nagsumite ng aplikasyon si Vergara para maging ganap ulit na Filipino at ito ay naaprubahan noong Nobyembre 2006.

“There is overwhelming competent evidence proving Vergara’s compliance with Republic Act 9225 (Citizenship Retention and Reacquisition Act) for the reacquisition of her Philippine citizenship,” ayon sa Korte Suprema.

Ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito ay naaayon lamang sa mga naunang desisyon nito na nagsasabing maaaring maging miyembro ng mababang kapulungan ang mga sumunod sa prosesong nakasaad sa RA No. 9225 upang muling maging ganap na Pilipino tulad ni Vergara.