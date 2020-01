Nuclear plan ng DOE ilantad — Gatchalian

HABANG hinihintay ng Department of Energy (DOE) ang sagot ng Palasyo sa isinumite nilang nuclear policy, dapat ilabas ng ahensiya ang kanilang report sa publiko hinggil sa kanilang integ­rated work plan para sa nuclear infrastructure sa bansa, ayon kay Senador Win Gatchalian.

Sabi ni Gatchalian, chair ng Senate energy committee, hindi maiintindahan ng mga ordinar­yong Pilipino ang dahilan sa likod ng mga nuclear talk kung hindi nito ipapaalam sa kanila ang tungkol sa nuclear plan ng pamahalaan.

“The more the public is informed about the government’s nuclear plan, the more comfortable they become,” sabi ni Gatchalian.

“By being transparent, we are telling the Filipinos that the government is serious and committed in discussing and investigating whether nuclear power might be part of the country’s future energy policy,” paliwanag pa nito.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nanawagan si Gatcha­lian sa DOE kaugnay ng kanilang kawalan ng transaparency tungkol sa nuclear energy agenda ng bansa.

Noong Oktubre 2019 ay pinaimbestigahan ni Gatchalian ang pag-aalinlangan ng DOE sa kanilang planong nukleyar sa gitna ng ulat na lumagda ang Pilipinas at Russia sa isang kasunduan hinggil sa posibleng pagtatayo ng nuclear power plant sa bansa.

“The basic question is – is nuclear energy fit for the Philippines? Will it deliver the promises of lower electricity cost at very minimal risk? Most importantly, what will we do with the nuclear waste in the long term?” tanong ng senador.

Nauna nang naghain ng reso­lusyon si Gatchalian para ipasiyasat sa Senate energy committee ang estado ng nuclear energy plan ng pamahalaan. (Dindo Matining)