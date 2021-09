NTF keber na kulelat ‘Pinas sa virus diskarte

Sinagot ni Dr. Ted Herbosa, special adviser ng National Task Force (NTF) Against COVID-19 ang nilabas na ulat ng Bloomberg kung saan kulelat ang Pilipinas sa ranking ng 53 mga bansa sa mundo pagdating sa COVID resilience o kakayanan na makarekober sa pandemya.

Aniya, mas mahalaga ang buhay kesa ano pa mang bagay sa mundo. Dagdag ni Herbosa, mga ekonomista ang gumawa ng ranking kung saan ang tutok nila ay ekonomiya at kung saan­g panig ng mundo ang para sa kanila ay ‘worst at best’.

“Ang mga gumawa ng rating ay economist, hindi kagaya naming mga doktor na iba ang tinitingnang parameter. Buhay ang sa amin, sila ang tinitinangnan nila ay ekonomiya at saka best and worst places to live in. Depende kung paano mo tingnan ‘yong baso, half full o half empty,” ani Herbosa.

Posible aniyang ang pinagbasehan ng Bloomberg ay ang mga ipinatupad na paghihigpit at madaming polisiya sa bansa gaya ng paggamit ng face mask, face shield at quarantine kaya hindi nakapagtatakang bababa ang Pilipinas sa ranking.

Pero sinabi ni Herbosa na ang maipagmamalaki ng gobyerno ay napakababa ng bilang ng mga namatay sa COVID-19 kumpara sa mga nangunang bansa sa ranking na daan-daang libo ang nasawi sa COVID-19.

“Ang prayoridad naman kung ikaw ay patay na hindi na makakagawa ng trabaho pero kung ikaw ay buhay at naka-recover ay maganda ‘yon. Lahat ng bansang above us sa ranking, mas maraming namamatay per capita,” wika ni Herbosa. (Aileen Taliping)