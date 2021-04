NTF-ELCAC spox: Mga senador stupid sa bokya budget! Parlade sablay sa kadaldalan

Nagiging ‘liability’ lang umano ng gobyerno si Lt. General Antonio Parlade Jr., spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) dahil sa malisyosong akusasyon nito lalo na isyu ng red-tagging at profiling kung saan ang panibagong pinag-iinitan nito ay mga organizer ng community pantry sa bansa.

Kaya naman sa inaprubahang committee report ng Senate committee on justice na nag-imbestiga sa isyu ng red-tagging, inirekomenda nilang agad na palitan si Parlade bilang tagapagsalita ng NTF-ELCAC.

Hindi lang dahil sa labag sa Konstitusyon si Parlade, commander din ng Armed Forces of the Philippines-Southern Luzon Command, ang kanyang posisyon kundi dahil na rin sa mga sablay nitong pahayag at intepretasyon sa mga batas.

“Early this year, the Senate approved in plenary my Committee’s recommendations on the red-tagging issue – including the immediate relief of Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. as spokesperson of NTF-ELCAC, not only because his civilian position is violative of the Constitution,” ani Lacson sa ipinalabas na statement.

“He has in fact, on many occasions, become a “liability” to the overall efforts of the government, as well as the government’s position on the pending 37 petitions against the Anti-Terrorism Act of 2020 before the Supreme Court, mainly due to his careless remarks and flawed interpretation of certain provisions of the law,” dagdag pa nito.

Subalit hindi umano pinansin ng Department of National Defense ang kanilang rekomendasyon.

Hindi naman matiyak ni Lacson kung kaya niyang madepensahan ang panukalang pondo ng NTF-ELCAC para sa susunod na taon tulad ng ginawa niyang noong mga nagdaang taon lalo na’t naapektuhan ang naturang program ng mga sablay na pahayag ni Parlade.

Kaugnay nito ay inirekomenda nina Senador Joel Villanueva at Senador Win Gatchalian na alisin na lang ang P19 bilyong pondo NTF-ELCAC at ilipat na lang bilang pantulong sa mga taong naapektuhan ng pandemya.

“Oh my! We should move to defund NTF-ELCAC in the next budget. Sayang lang pera ng taong bayan,” pahayag niVillaneuva sa kanyang tweet noong Miyerkoles.

Sinang-ayunan naman ni Gatcha¬lian ang suhestiyon ni Villanueva na tanggalan ang pondo ang NTF-ELCAC.

“If these are the kind of people who will spend hard-earned taxpayer’s money, then it’s not worth it,” sabi ni Gatchalian.

Samantala tinawag naman ni Parlade na estupido ang ideya ng mga senador sa pondo ng NTF-ELCAC.

“I’ll tell you, sila ang stupid kung ito ay binabawi nila. Pinirmahan nila ‘yong batas na ‘yan para maging serbisyo, ipagpatuloy ang programa ng gobyerno. Ngayon sasabihin nila na ide-defund nila ‘yong NTF-ELCAC?”

“I think that’s unfair, ‘yong mga sinasabi ng mga senador,” reaksiyon nito sa banta ng mga senador. (Dindo Matining)