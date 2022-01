NTF-ELCAC: Itaas hindi political prisoner

Taliwas sa ilang ulat, ang New People’s Army (NPA) assassin at convicted murderer na si Juanito Itaas ay hindi kailanman maituturing na `political prisoner’ kundi isang killer na nahatulang mabilanggo ng habang buhay.

Ito ang paglilinaw ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa mga naunang naglabasang balita sa paglaya ni Itaas noong nakaraang linggo (Enero 7, 2022).

Ayon sa NTF-ELCAC, si Itaas ang pumatay kay US Army Col. James N. Rowe noong April 21, 1989.

Paliwanag ni NTF-ELCAC spokesperson for Mass Media Engagements and Fact-Checker Undersecretary Jose Joel Sy Egco, na 3-dekada na ring mamamahayag, pinaalalahanan nito ang mga mamamahayag na

mag-ingat sa pagbabalitang `political prisoner’ si Itaas dahil napatunayan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 88 na siya ang salarin kay Rowe na noon ay deputy commander ng Joint US Military Advisory Group (Jusmag).

Ayon kay Egco, ang nasabing hatol ay kinatigan pa ng Korte Suprema nang iapela ang kaso sa Kataas-taasang Hukuman na naglabas ng desisyon noong August 25, 2000.

“Itaas ambushed and killed US Army Col. Rowe for his assistance to government’s effort to contain the Communist Terrorist Groups (CTGs). Itaas is neither a political activist nor part of any legitimate political party but a cold-blooded killer,” ani Egco. (PNA)