NTF-ELCAC: Human rights defenders bill huling baraha ng NPA

IBINISTO ng National Task Force To End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) kahapon na ang tunay na layunin ng pagpasa ng House of Representatives sa Human Rights Defenders Bill ay huling baraha na ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army, National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

“The approval of Congress of the House Bill 10576 or the Human Rights Defenders Protection Act is part of the desperate move of the CPP-NPA-NDF,” sambit ni Under Secretary Severo Catura, tagapagsalita ng NTF-ELCAC para sa larangan ng International Affairs, Peace Process at Human Rights Concerns.

Sa lingguhang ‘virtual’ na talakayan ng task force, sinabi ni Catura na ang panukalang batas ay isang propaganda di lamang para makaakit ng mga `international observers’ para makahingi ng mga donasyon ang mga nagpapanggap na mga human rights defenders na mga mambabatas sa Kongreso.

Paliwanag ni Catura ang mga karapatang binabanggit sa panukala ay sinasaad na sa Saligang Batas at di na kailangan pa sa dami ng mga nauna nang batas hinggil sa karapatang pantao.

Samantala, sinabi naman ni Undersecretary Lorraine Marie T. Badoy, tagapagsalita ng NTF-ELCAC para sa Sectoral Concerns, na di titigil ang task force na tapusin na ang naghihingalong pwersa ng CPP-NPA-NDF. (PNA)