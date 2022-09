NTC pinaghahanda mga telco sa hagupit ng bagyo

Inatasan ng National Telecommunications Commission (NTC) ang lahat ng telecom companies na maglagay ng sapat na bilang ng technical at support personnel, at standby generators na may sapat na gasolina at mga kagamitan sa mga lugar na inaasahang hahagupitin ng super typhoon Henry.

Binilinan din ng NTC ang telcos na pabilisin ang ginagawang repair at restoration ng telecom services sa mga lugar na tatamaan ng super bagyo at tiyaking maglagay ng Libreng Tawag at Libreng Charging Stations sa mga strategic areas na madaraanan ni Henry.

Inaasahan din ng NTC ang paglalabas ng status updates tuwing ika-6 na oras para sa ongoing restoration activities na ginagawa sa k anilang network at pasilidad, at timeline para sa full restoration ng serbisyo.