NTC may paki sa ABS-CBN, TV5 merger

Kinatigan ni SAGIP Party-List Representative Rodante Marcoleta na sakop ng regulatory powers ng National Telecommunications Commission (NTC) ang iniulat merger deal sa pagitan ng ABS-CBN at TV5.

Sa isinagawang congressional inquiry ng House Committees on Legislative Franchises, at Trade and Industry, sinuportahan ni Marcoleta ang Memorandum Order (MO) No. 003-06-2022 ng NTC na nagbabawal sa mga franchisees na makipag-transaksyon sa “errant” parties.

Giit ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, sa ilalim ng memo na iyon, ang commercial transactions gaya ng pinasok ng ABS-CBN at TV5 ay pasok sa mandato at hurisdiksyon ng ahensya.

Ayon naman kay Marcoleta, para makakuha ng approval mula sa NTC ang ABS-CBN at TV5 ay dapat magsumite ng ‘clearance of no outstanding obligation’ mula sa mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang local goverment units (LGUs).

Bago ang pagdinig, kapwa nag-isyu ng pahayag ang ABS-CBN at TV5 at sinabing ihihinto muna pansamantala ang kanilang closing preparations para matugunan ang mga isyu at pagtutol ng ilang mambabatas.

“Ang sinasabi natin dito, kinakailangan ba payagan natin sila kaagad na makasakay sa ibang prangkisa ng hindi po nase-settle etong napakaraming mga sagutin na ito at obligation na taong bayan na po ang nakakaalam noong tayo po ay nagkaroon ng malawakang public hearing dito,” giit ni Marcoleta.

Matatandaang noong 2020 ay malaki ang ginampanan ni Marcoleta sa pagkakabasura ng prangkisa sa ABS-CBN dahil sa mga naging paglabag ng network.