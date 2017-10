NTC lalagyan ng pangil vs mabagal na internet

Kung nabubuwisit ka sa gobyerno dahil sa pagka-inutil nila sa mabagal na internet service sa bansa, posibleng malunasan na ito kapag inaprubahan ang inihain na panukala sa Kamara na pumupuntiryang ­iklasipika ang broadband access bilang ‘basic service’ o pangunahing serbisyo.

Sa ilalim ng House Bill 5337 (An Act Expanding the Powers of the NTC and Classifying Internet Service, includin­g Broadband Service, as a Basic Telecommunications Service) ay maoobliga ang suppliers na magbuga ng mabilis na koneksyon ng internet dahil kung hindi ay mahaharap sa matin­ding multa ang mga ito.

Sa panukala, magkakaroon na ng pangil ang NTC na manduhan ang telecommunication companies (telcos) na bilisan ang kanilang Internet connection speed upang hindi sila patawan ng multang P100,000 bawat araw o maximum na P50 milyon sa bawat ‘non-compliance’ sa order.

“It also grants the NTC and its officer’s immunity from civil suits with respect to any directives they may issue to ensure the performance of time-bound Internet access upgrades,” ayon sa panukala.

Nagpahayag ng suporta ang National Telecommunications Commission (NTC) sa natu­rang panukala.

“We express our wholehearted appreciation for the proposed amendments (to the law) contained in House Bill 5337, specifically in the areas of expanded responsibilities of the NTC, immunity from civil suit, reclassification of Internet/broadband as a basic service and specific rights for end users,” nakasaad sa position paper ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba.

Ang HB 5337 ay iniakda ni Makati City Rep. Luis Campos Jr., para masolusyunan ang problema sa makupad, inefficient at magastos na internet access sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kapangyarihan ng NTC na rendahan ang serbisyo.

Sa kasalukuyan imbes na basic service ay itinuturing na ‘value-added service’ lamang ang internet access alinsunod sa 22-anyos na Philippine Public Telecommunications Policy Law, kung saan malaya ang mga supplier na magtakda ng serbisyo base sa kanilang sariling alituntunin.

Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamabagal na internet connection speed sa Asia Pacific base sa Akamai Technologies Inc.

Ayon sa State of the Internet Connectivity Report ng Akamai nitong first quarter ng 2017, nangungulelat ang 5.5 Mbps (megabits per second) na average connection speed sa Pilipinas kumpara sa 16.0 Mbps ng Thailand, 9.5 Mbps ng Vietnam, 8.9 Mbps ng Malaysia at 7.2 Mbps sa Indonesia.