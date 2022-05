NPTC nagparamdam na kay BBM

Umingay ngayong linggo ang grupong NPTC (National Public Transport Coalition) nang nagpatawag sila ng press conference.

Agad nating isinalang sa interbyu sa radyo noong Sabado ang isa sa kasapi ng NPTC para naman bigyan tayo ng liwanag kung ano ang isinusulong ng nasabing grupo. Nakausap natin si Mr. Charles Punsalang, ang kinatawan ng mga delivery riders sa koalisyon.

Ano nga ba ang NPTC? Eto ay pinagbuklod at unified group ng iba’t-ibang sektor ng transportasyon mula motorsiklo hanggang trucks, sabi ni Charles. Eto ang samahang nabuo ng mula sa motorsiklo, van, bus, taxi at iba pa para pag-usapan ang lahat ng mungkahi, suhestiyon at solusyon sa transportasyon.

Kaya naman, kasama sa listahan ng dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng jeepney, traysikel, bus, food/courier delivery, UV Express, taxi, TNVS, trucks at kinatawan ng mga commuters.

Naglabas sa press conference ng isang manipesto ang NPTC na naglalaman ng listahan ng mga isyu na humihingi ng agarang pansin mula sa bagong halal na pangulo ng bansa, Bongbong Marcos.

Una sa listahan ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga operator at drayber ng PUV. Dahil sa kakulangan ng kita nang dumating ang pandemya, at sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, namahagi ang gobyerno ng tulong pinansiyal tulad ng fuel subsidy. Kasama eto sa dalawang version ng Bayanihan To Heal as One Act ng 2020 at 2021.

Pero ayon sa grupo, libu-libo pa ang hindi nakakatanggap ng nasabing tulong dahil sa hindi malinaw na sistema ng pamamahagi. Pinalala pa eto ng kawalan ng linya ng komunikasyon sa pagitan ng pamahalaan at sa mga nangangailangan mula sa transport sector.

Ayon kay Charles, 25% pa lamang ng motorcycle service riders ang nararating ng fuel subsidy. Pero hindi ba ini-ulat ng Department of Transportation ang matagumpay na pag-ayuda sa mga PUV operator at drayber mula sa Bayanihan Act? Ang mga motorcycle riders pala ay nasa pamamahala ng Department of Trade & Industry, at eto ang ahensya para sa kanilang ayuda. Sa kabila ng pagtupad sa mga hinihinging dokumento, mabagal ang labas ng ayuda mula sa DTI para sa mga riders.

Isa pang malaking isyu ng NPTC ay ang motor vehicle inspection. Sa ngayon, ang mga inspection centers ay pawang pribado ang may-ari at hindi abot ng mga operator at drayber ng transport sector ang sinisingil na inspection fee. Mungkahi nila na gobyerno ang magtayo ng inspection center para sa pampublikong sasakyan para naman abot-kaya bayad sa serbisyo.

Hiling din nila ang pagkakaroon ng hiwalay na inspection center para sa mga malalaking sasakyang lagpas pa sa 4,500cc ang makina tulad ng closed van, bus at truck. Sa ngayon ay wala pa ang mga eto, kaya’t hindi maisalang sa inspection ang mga malalaking sasakyan.

Sa ngayon ay mga pribadong inspection center ang gumagana, mula sa puhunan ng mga pribadong negosyante. Dahil sa malaking puhunan sa pagtatayo ng isang center, sinasabing mataas ang singil ng mga eto.

Totoong noong umpisa ay napamahal ng singil ng mga PMVIC. Pero sa pakikialam ng Malakanyang at DOTr, boluntrayong ibinaba ng samahan ng inspection center, ang VICOAP, ang singil nila. Sa ating personal sa karanasan, P600 lang ang singil para sa kumpletong inspection ng isang light vehicle.

Para sa NPTC, ang pagtaas sa bayad sa inspection center ay dapat dumaan sa pagsusuri di lang ng DOTr, pero kasama ang NEDA, DENR at kinatawan ng transport sector.

Marami pa ang nasa listahan ng NPTC pero dahil sa kakulangan ng espasyo, itutuloy natin ang diskusyon sa isang linggo.