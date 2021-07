NPC, Aksyon Demokratiko alyansa ikakasa na – Sotto

Isasapinal na ang posibleng alyansa sa pagitan ng Nationalist People’s Coalition (NPC) at Aksyon Demokratiko Party sa Hulyo 29, ayon kay Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Sinabi ito ni Sotto matapos nitong i-post ang litrato ng ilang miyembro ng Aksyon Demokratiko Party, kabilang ang pamangkin nito na Pasig City Mayor Vico Sotto.

“Auspicious talks with Aksyon Demokratiko,” sabi ni Sotto, chair of the NPC, sa kanyang Instagram post.

Nangyari ang pulong noong Miyerkoles ng gabi kasama si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson.

Nang tanunging tungkol sa posibleng alyansa sa Aksyon Demokratiko, sinabi ni Sotto na: “I’m consulting my party on the 29th to finalize.”

Ani Sotto, magkakaroon ng general meeting ang NPC sa Hulyo 29, sa New Manila, Quezon City. (Dindo Matining)