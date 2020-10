NPA squad leader, 1 pa sumuko

Kusang sumuko ang dalawang miyembro ng New People’s Army, ayon sa Philippine Military.

Batay sa ulat, ang isa umano ay mula sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar. Sumuko ang Yunit Militia member sa commanding officer ng 43rd Infantry Battalion ng 8th Infantry Division na si Lt. Col. Raymundo Picut Jr.

Kasama niyang ibinigay ang kanyang HPFAs M653-Colt rifle na may magazine at mga bala. Mayroon din siyang itinurn over na apat na anti-personnel mine. Ang mga nasabing improvised explosive device (IED) ayon sa sumukong rebelde, ay balak umanong gamitin laban sa mga tropa ng 43rd Infantry Battalion.

Samantala, sumuko na rin ang isang squad leader sa mga sundalo sa Purok 5, Brgy. Laperian, Tukuran, Zamboanga del Sur. Kinilala ito na si si Marino Daano Anlas, alyas Victor/IP Man.

“He was the squad leader of the 1st squad of the communist terrorist group operating in Zamboanga Peninsula area,” sinabi ni Brig. Gen. Leonel Nicolas, 102nd Infantry Brigade Commander.