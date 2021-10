NPA sa Bicol binira ni Duterte

Wala na umanong silbi at laos na ang prinsipyong ipinaglalaban ng New People’s Army sa Bicol region.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati matapos pangunahan ang inagurasyon ng bago at modernong Bicol International Airport Development Project sa Daraga, Albay nitong Huwebes ng hapon.

Ipinaabot ng Pangulo kay Presidential Adviser for Bicol Affairs Marvel Clavella ang kanyang mensahe sa mga rebeldeng komunista na tigilan na ang panununog ng mga kagamitan sa mga malalaking proyekto sa Bicol dahil nasakop na ng modernisasyon ang rehiyon.

Ang ginagawa aniyang panununog at paninira ng mga NPA ay indikasyong nasira na ang kanilang mga utak.

“Iyong mga kaibigan mong NPA, pakisabi nga sa kanila na they have been overtaken by modernization ng bayan. Iyong panununog nila dito, it only shows their bankruptcy in the mind. Hindi ako bilib sa tapang-tapangan nila,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)