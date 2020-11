NPA persona non grata sa Iloilo

Hindi na papayagang makapasok sa isang bayan sa Iloilo ang mga miyembro ng New People’s Army at iba pang rebeldeng grupo.

Sa nilabas na resolusyon ng Municipal Peace and Council, dineklarang ‘persona non grata’ ang kasapi ng naturang grupo sa Sara, Iloilo, ayon kay Mayor Jon Aying.

Saad ni Aying, isang retiradong Philippine Army General, hindi naman talamak ang mga NPA sa kanilang bayan ngunit niyang makasiguro na hindi ito papasukin ng naturang grupo.

“Their legal front tried to enter our town but we were able to address that. I already explained to the people of Sara what the rebels are doing – deception and violence,” paliwanag ni Aying.

Si Aying ay naging dating commanding general ng 34d Infantry Division bago naging politiko. (Prince Golez)