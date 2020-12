NPA ‘persona non grata’ sa 1,546 LGU

Kabuuang 1,546 local government unit (LGU) nationwide ang nagdeklara na sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) na ‘persona non grata’, ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG) kahapon.

Sabi ni Interior Secretary Eduardo Año, 64 lalawigan, 110 lungsod at 1,372 munisipalidad ang nagpasa ng resolusyon tungkol dito.

Dagdag ng DILG, lima sa 17 rehiyon nationwide ang nagdeklara na ng ‘persona non grata’ laban sa grupo — Central Luzon, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa at Cordillera Administrative Region.

Sa Metro Manila, sinabi ni Año, na siyam na LGU na ang nagpasa ng resolusyon para ideklarang ‘persona non grata’ ang CPP-NPA-NDF — Caloocan, Las Piñas, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Pasig, Quezon City, San Juan at Valenzuela.

Ang mga ‘persona non grata’ ay pinagbabawalan nang pumunta sa mga nabanggit na lugar dahil sa umano’y kawalan nito ng respeto, sa tao man o sa mismong pook.