NPA lider sumuko

Tiklop ang isang New People’s Army (NPA) squad leader sa mga tropa ng pamahalaan ng 41St Mechanized Company sa Purok Poblacion, Barangay Rogongon, Iligan City.

“The said personality was identified as Ilan Talha Binongkasan, a.k.a. King, the squad leader of Squad Uno, Platoon Dos, Ace Company, Sub-Regional Committee 5, North Central Mindanao Regional Command,” sinabi ni WestMinCom Commander Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr.

Isinuko ni Talha ang isang 5.56mm M16 Elisco rifle na may tatlong magazine at 78 round ng ammunition.

Nitong Lunes nang iharap si Talha sa 2nd Mechanized Infantry Brigade Commander Brig. Gen. Facundo Palafox IV at 4th Mechanized Infantry Battalion Commanding Officer Lt. Col. Domingo Dulay sa 2MechBde headquarters sa Maria Cristina, Iligan City.

Sinabi ni Lt. Col. Dulay na si Talha ay galing sa GF 4A, NCMRC na nago-operate sa Butuan City, Buenavista, at Nasipit, lahat mula sa Agusan del Norte bago siya na-deploy sa Ace Company, SRC 5 noong 2019.

Dumaan sa debriefing sa 2MechBde ang sumuko kung saan inamin niya na gusto niyang makapasok sa livelihood program ng pamahalaan. (Kiko Cueto)