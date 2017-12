NPA banta sa seguridad ngayong pasko

Itinuturing ng Phi­lippine National Police (PNP) na banta sa seguridad ngayong Pasko ang mga rebeldeng New People’s Army (NPA).

Ayon kay Sr. Supt. Rudolph Dimas, hepe ng public safety division ng PNP-Directorate for Operations, kabilang ang NPA sa mga grupong kanilang tinututukan dahil maituturing na banta sa seguridad.

Sinabi ni Dimas na ang pagbabantay sa mga NPA ay bilang paghahanda dahil hindi malayong magsagawa muli ang mga ito ng pag-atake para maiparamdam ang kanilang presensiya at maipagmalaki na malakas pa ang kanilang pu­wersa ngayong kinansela na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks.

Bukod sa NPA, mananatili ring banta sa seguridad ang mga grupong Maute at Abu Sayyaf gayundin ang kanilang mga tagasuporta.

Kaugnay nito, mahigpit naman ang bilin ni PNP chief Director Ge­neral Ronald dela Rosa sa mga pulis na pag-ibayuhin ang pagpapatrolya at higpitan pa ang pagbabantay sa mga matataong lugar gaya ng mga simbahan, palengke, pantalan, bus terminals, paliparan, at shopping malls lalo na ngayong nalalapit na kapaskuhan.

Ang NPA ay balak ideklara ni Pangulong Duterte bilang mga te­rorista.

Nagbigay na rin ng shoot to kill order ang Pangulo sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at PNP laban sa mga mi­yembro ng NPA na armado.

Ikinagalit ni Duterte ang pagtatraydor ng rebeldeng komunista dahil habang nakikipag-usap sa gobyerno ang kanilang panel, panay naman ang banat ng NPA sa mga sundalo, sibilyan at maging sa inosenteng sanggol.