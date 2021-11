Noypi kinilalang bayani sa Boston

HINDI player ang Noypi na si Harold Mortel, pero kuminang siya sa 76th National Basketball Association 2021-22 regular season game ng Boston Celtics at Houston Rockets nitong Martes (Manila Time).

Ito ay matapos parangalan ang US-based Pinoy bago ang laban ng dalawang team dahil sa inisyatibong pagbuo ng fundraising drive sa Tate nang tumama ang pandemya noong 2020.

Kaya nakaapak mismo si Mortel sa court ng TD Garden sa Boston, Massachusetts na pinarangalang #HeroAmongUs ng Celtics at Massachusetts State Lottery.

“Today’s #HeroAmongUs used his love of sports to help those in need,” saad ng Celtics organization

“[He] realized that COVID-19 had hit his home country of the Philippines hard and organized a series of basketball tournaments to raise vital funds for the community.”

Lumikom ng limpak pera si Mortel upang mabiyayaan ng pagkain ang mahigit 500 pamilya sa Tate. (Aivan Denzel Episcope)