Noynoy tinukuran nina Ping, JV sa DAP

NANINIWALA si Senador Panfilo Lacson na walang ibinulsang pondo mula sa Disbursement Acceleration Program (DAP) si da­ting Pangulong Noynoy Aquino.

Ito rin aniya ang nakita ng Ombudsman kaya usurpation of le­gislative powers lamang ang inirekomendang kaso laban kay Aquino at hindi anti-graft and corrupt practices act.

“What is clear, though, is that former President Aquino did not pocket any DAP money, hence the case filed is for usurpation of legislative powers and not violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act,” saad ni Lacson.

Isinalaysay ni Lacson na siya ang unang nagkuwestiyon sa ipinalabas na kautusan ng Department of Budget and Management (DBM) hinggil sa deklarasyon ng savings sa kalagitnaan ng taon.

Inabsuwelto rin ni Sen. JV Ejercito si Aquino sa kasong technical malversation at kung may kaso man anyang kahaharapin ang dating Pangulo ay negligence lamang.

“I don’t doubt his (Aquino) honesty, honest naman siya, hindi lang siguro kami magkasundo sa style ng governance sa priorities nu’ng nakaraan, sa tingin ko hindi naman niya papatulan ito. He is very particular in keeping his name clean. I would say kung may sala man si PNoy siguro negligence,” ani Ejercito.

Tinukuran din ni Caloocan City Rep. Edgar Erice si Aquino kaugnay sa kakaharapin nitong paglilitis na may kinalaman sa DAP.

Binigyang-diin ng mambabatas na ang DAP ay hindi batbat ng anomalya at katiwalian.

“It’s not corruption per se,” giit nito.

Kumpiyansa ang kongresista na malalagpasan ni Aquino ang kakaharaping pagsubok.