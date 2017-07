Noy tinuluyan sa Mamasapano massacre

Ipinag-utos ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Philippine National Police Director General Alan Purisima at SAF Director Getulio Napeñas kaugnay sa Mamasapano massacre na ikinasawi ng 44 SAF troopers noong 2015.

Kasong usurpation of authority at paglabag sa anti-graft and corrupt practices act ang isinampa ng Ombudsman sa Sandiganbayan laban sa tatlong respondent.

Ayon sa Ombudsman, may pananagutan si Aquino lalo’t hindi umano lingid sa kaalaman nito na noon ay nasa ilalim ng preventive suspension si Purisima, pero pinayagan pa rin ito na pangasiwaan ang operasyon sa Mamasapano.

Malinaw umano sa palitan ng text messages na kasali pa rin si Purisima sa pagpaplano at execution ng operasyon kahit suspendido ito.

“The fact remains that, at the time, particularly before and during the actual implementation of Oplan Exodus, Purisima was under preventive suspension, and that Purisima, despite being under preventive suspension, indeed played an active role in Oplan Exodus, as shown by all the record of SMS exchanges and findings in the Senate Committee Report on the Mamasapano incident, to the point that he was exercising a degree of authority and discretion over Napeñas and consequently, over the operation,” ayon sa resolusyon ng Ombudsman.

Dahil umano sa impluwesya ni Aquino bilang pangulo noon ay nagawang makialam ni Purisima at ito ay malinaw na basehan na may probable cause para kasuhan ito sa Mamasapano incident.

Nangyari ang Mamasapano massacre noong Enero 24, 2015 nang ilunsad ng PNP-SAF ang Oplan Exodus para arestuhin ang international terrorist na si Zulkifli Bin Hir alyas Marwan at si Ahmad Akmad Uson.