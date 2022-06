NOW Telecom umalma sa pagbitin ng frequency

Nanindigan ang NOW Telecom na kung ang pagbabatayan ay ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan, tila planado ang lahat para mabinbin ang pagbibigay ng frequency sa isa sa pinakabagong telco company sa bansa.

Mistulang ang layunin ay mapaboran ang malalaking kompanya na siyang paglalaanan ng frequency para makapag-operate at maiwan sa kawalan ang patuloy lamang na aasa ang NOW Telecom.

Sa mga pangyqyari, walang naasahan ang NOW Telecom na makamit ang mga frequency na ninanais nito sa kabila ng pagtupad nito sa mga requirements para ma-isyuhan ng Provisional Authority.

Matatandaan na ang aplikasyon ng NOW Telecom para sa pagtatalaga rito ng mga frequency ay inaprubahan na ng ARTA o ang Anti-Red Tape Authority noon pang Marso 1, 2021 sa pamamagitan ng isang Resolution at Order of Automatic Approval kung saan ipinahayag nito na ang aplikasyon ng NOW Telecom para sa Provisional Authority “to operate in the frequency range 1970 Mhz to 1980 Mhz paired with 2160 Mhz to 2170 Mhz and 3.6 Mhz to 3.8 Ghz” ay kumpleto at aprubado na sa ilalim ng batas.

Kinukuwestiyon din ng NOW Telecom kung bakit napakabilis ng aksiyon ng National Telecommunications Commission (NTC) na maghain ng “Manifestation and Motion” nito subalit tila matagal naman nitong inupuan ang aplikasyon ng NOW Telecom para sa mga frequency.

Hindi rin aniya magagawa na ng ARTA na umaksiyon sa mga mosyon at manipestasyon ng NTC, mga hakbanging maituturing nang “forum shopping,” dahil wala na sa hurisdiksyon ng ARTA ang usapin.

Ang kasalukuyan namang Officer-in-Charge (OIC) ng ARTA na si Undersecretary Ernesto Perez, ang dating Deputy Director General for Operations ng ARTA, ay walang kapangyarihan na baligtarin ang mga naunang resolusyon ng ARTA dahil nga siya ay OIC lamang.

Sa ngayon ang kaso ng NOW Telecom ay nasa Court of Appeals (CA) na, na siya na ngayong may hurisdiksiyon dito. Umaasa ang kumpanya na didinggin at mauunawaan ng CA na ang naunang ginawa na ARTA na aprubahan ang aplikasyon ng NOW Telecom ay naayon sa itinakda ng batas at bahagi ng mandato nito na maalis na ang “red tape” sa pagnenegosyo sa Pilipinas, at sa huli ay mai-award na dito ang mga frequency na kaytagal nilang hinintay na makamit.

Hiling din ng NOW Telecom ay makita ng CA ang kahalagahan ng ginawa ng NOW Telecom sa aplikasyon nito, na dumaan ito sa tamang proseso upang tuluyan nang makapagsilbi sa publiko at makapagbigay ng world class internet connectivity sa mas nakararaming mga Pilipino. (Mina Navarro)