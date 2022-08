NOW Telecom knockout sa ARTA

Tila nakatikim ng knockout ang NOW Group of Companies matapos na pinal na ibasura ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) ang kahilingang baligtarin ang resolusyon nito na nagbabakante sa kautusang bigyan ng “automatic approval” ang pagpapalawig ng provisional authority at paggawad ng frequency sa NOW Telecom Company Inc.

Matatandaang kamailan ay naging pinal din ang pagbasura ng ARTA sa kahalintulad na mosyon ng News and Entertainment Network (Newsnet) na kabahagi rin ng NOW Group of Companies.

Sa resolusyon nito na may petsang August 22, 2022, sinabi ng ARTA na: “there being no cogent reason to reverse its Resolution dated 17 June 2022, and for being moot, NOW Telecom Company Inc.’s Ex Abudanti Ad Cautelam Motion for Reconsideration dated 4 July 2022 and the Manifestation and Motion dated 6 August 2022 are hereby denied.”

Sa pagbasura sa apila ng NOW Telecom, idinahilan ng ARTA ang July 9, 2021 resolusyon ng kalihim ng Department of Justice (DOJ) na nagsasabing hindi saklaw ang National Telecommunications Commission (NTC) — kung saan nakabinbin ang aplikasyon ng NOW Telecom — ng probisyon ng “automatic approval” sa ilalim ng Republic Act 11032 na mas kilala bilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.

Alinsunod sa kautusan ng DOJ, sinabi ng ARTA na pormal na nitong inindorso sa NTC ang aplikasyon ng NOW Telecom batay na rin sa June 17 resolusyon ng ARTA.