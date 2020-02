Novel coronavirus adunay bag-ong pangalan – WHO

Gideklarar sa World Health Organization (WHO) kagabii ang bag-ong pangalan sa labing bag-o nga novel coronavirus nga naggikan sa Wuhan, China.

Sukad sa 2019-nCoV, karon “COVID-19” na ang pangalan sa maong virus. Nagpasabot kiji nga “coronavirus disease” nagsugod niadtong 2019.

“Under agreed guidelines between WHO, the OIE Animal Health

& FAO, we had to find a name that did not refer to a geographical location, an animal, an individual or group of people, and which is also pronounceable and related to the disease,” pamahayag ni WHO director-general Tedros Adhanom Ghebreyesus niadtong Pebrero 11, 2020.

“Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. It also gives us a standard format to use for any future coronavirus outbreaks,” matud pa niini.

Sa pagkakaron kapin sa 1,100 na ang namatay ug kapin sa 4,700 na ang naayo ug kapin 45,000 na ang natapdan sa COVID-19.

Tulo pa gihapon ang nagpositibo nga pasyente sa maong sakit sa Pilipinas: pulos mga Chinese nga gikan sa Wuhan City at miabot sa nasud niadtong Enero.