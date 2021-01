Nova Villa tumanggap ng Papal award

Ginawaran ng Vatican ng pinakamataas na parangal sa isang layo o ang Papal award, ang aktres na Nova Villa o Novelita Gallegos.

Para kay Gallegos, misyon na binigay ng Diyos ang kanyang bahagi sa larangan ng sining.

“’Yung ambisyon kong mag-artista became a mission, lahat ng ginagawa ko sa showbiz ay may kaakibat na misyon,” sabi ni Gallegos sa panayam ng Radio Veritas.

Nasorpresa ang aktres sa natanggap na pagkilala mula sa simbahan o ang Pro Ecclesia Et Pontifice, at aniya, “I think, I am just an instrument of God’s grace to people; by being nice to people, giving smile at them, you’re giving them hope.”

Ayon kay Novaliches Bishop Roberto, “Ang papal award ay tatak ng paglilingkod sa simbahan na may kaakibat na malaking responsibilidad; They are shining example sana paano mamuhay bilang kristiyano.”