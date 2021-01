Nova Villa ginawaran ng Papal Award

Hindi na nag-iisa si Ai-Ai delas Alas sa mga celebrity na nabigyan ng Papal Award, dahil ang kapwa niya komedyante at veteran actress na si Nova Villa ay isa na ring awardee sa parehong karangalan.

Kasunod nang pagposte ni Ai-Ai ng larawan ni Nova sa loob ng simbahan ay ang pagbabalita nito sa natamong award ni Nova.

“Congratulations Tita NOVA VILLA for your Papal Award (pro ecclesia et pontifice is awarded for those who in a general way deserves well of the pope on account of service done for the church and its head), we are very happy and rejoicing with you (my co papal awardee)…and thank you for spreading GOD’s goodness and mercy…TO GOD BE THE GLORY ALWAYS AND FOREVER,” sabi ni Ai-Ai.

Bagamat, hindi detalyado ang merits kung bakit nabigyan ng award si Nova, maaaring gaya ni Ai-Ai ay ilang mga simbahan din ang tinulungang ipagawa nito.

***

Juday nag-react sa bikini photo ni Yohan

Ang hindi halos magawa ni Judy Ann Santos na ibahagi ang kaseksihan noong kabataan, kadalagahan niya, ang siya namang ginagawa ngayon ng panganay niyang si Yohan.

Nagulat ang mga netizen sa bikini picture ng dalagita, na sa mismong Instagram pa ng tatay niyang si Ryan Agoncillo naka-post. Malinaw na aprubado ni Ryan ang bikini shot ni Yohan.

Ang ibang mga follower ni Ryan hindi makapaniwala sa mabilis na paglaki ng 16-years old na si Yohan.

“@taonhbalai I still have very specific memories of cradling her and falling asleep together on the balai deck after lunch, haaaaayyy,” sabi ni Ryan.

“Simulan na ang tore!” sabi lang ni Juday.

***

Derrick, Erik mas yumaman sa pandemya

Dalawang celebrity ang hindi naapektuhan ng pandemya, kahit mga walang raket. Bagkus ay nagawa pa nilang makabili ng lupa sa magkakaibang lugar.

Ipinoste ni Derrick Monasterio sa Instagram ang larawan niya habang nasa isang bakanteng lote.

“I guess dreams really do come true,” sabi niya.

Sa Tagaytay nakabili ng lupa si Derrick base na rin sa unang photo habang nasa taniman ng pinya. Ikalawa na marahil ito sa lupang nabili ng aktor base sa hashtag niyang #2nd.

Ipinagmalaki naman ni Erik Santos sa IG niya ang lupang nabili.

“When you dream, dream big,” caption ni Erik.

***

Claudine nilagnat, praning sa virus

Agad na nagpa-COVID-19 swab test sina Claudine Barretto at ang kuya niyang si JJ Barretto nang lagnatin nitong mga nakalipas na araw. Kabilang si Claudine sa milyong Pilipino na praning sa banta ng virus, kaya anumang sintomas ng sakit ay agad na umaaksyon ang mga ito para malaman ang kanilang health status.

Sa pinoste ni Claudine na larawan nila ng kanyang kuya sa Instagram habang naka-face mask at face shields, sinabi niyang nag-alala siya dahil pareho silang nilagnat na dalawa.

Mabuti na lang at may pera sina Claudine kaya kahit anumang oras na gustuhin nito at ng pamilya, maaari silang magpa-swab test na ang halaga ay hindi bababa sa P11K.

***

Zsa Zsa nilinis puntod ni Dolphy

Bumawi nang husto si Zsa Zsa Padilla sa puntod ng kanyang yumaong long time live in partner na si Dolphy, nang ito mismo ang maglinis ng puntod nito sa Heritage Park.

Sa pinosteng mga larawan ni Zsa Zsa na nakayapak sa marmol floor ng puntod at hawak ang panglinis ng sahig, ibinahagi niya na nag-alay rin sya ng bulaklak para kay Dolphy.

“For the first time in 8 years, I wasn’t able to put flowers on my lovey’s tomb during “Araw ng Patay” and Christmas so since it’s inday’s day off, cleaned together with my driver and ordered flowers from CAB. July will be his 9th death anniversary. Please say a little prayer for him,” sabi ni Zsa Zsa.