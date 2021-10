Nov 3 sabayan sa buong bansa! Bakuna rollout sa 12M bata umpisa na – DOH

Sisimulan na ng Department of Health (DOH) sa Nobyembre 3 ang vaccination rollout sa lahat ng kabataang nasa edad 12-17. Nabatid sa Philippine Statistics Authority (PSA) na may 12.7 milyon kabataan nasa edad 1217 ngayong 2021 .

Sa pinakahuling datos ng DOH, hanggang nitong Oktubre 26 ay nasa 18,666 menor de edad na may comorbidities ang inisyal na tumanggap na ng kanilang 1st dose ng bakuna sa National Capital Region (NCR).

“Pfizer and Moderna vaccines will still be used among children during the nationwide rollout. Further details and the guidelines with regard to the nationwide expansion of pediatric vaccination will be released once finalized,” ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Samantala, patuloy namang hinihikayat ng DOH ang adult population, partikular anga nasa priority groups A2 at A3, na magpabakuna laban sa COVID-19.

Ayon pa sa DOH, hindi lamang sarili nila ang mapoprotektahan laban sa COVID kundi maging ang mga nakapalibot sa kanila kapag nagpabakuna. (Juliet de Loza-Cudia/Mark Joven Delantar)