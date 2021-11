Nov 29-Dec 1 Holiday sa National Bakuna Day pirma na lang ni Digong kulang

Sinusulong ng Department of Health (DOH) at National Vaccination Operations Center (NVOC) na gawing special working holiday ang November 29 at December 1 at ideklarang National COVID-19 Vaccination Days ang November 29 hanggang December 1.

Ang November 30 na regular na holiday ay mananatiling regular non-working holiday.

Ayon sa source ng Abante, nag-Zoom meeting nakaraang Biyernes ang DOH at National Vaccination Operations Center kasama ang ilang private schools, malls, at mga negosyante kung saan sinabi ni Health Undersecretary Myrna Cabotaje ang planong gawing holiday ang November 29 hanggang December 1 para mapabilis ang bakunahan sa bansa.

Target ng NVOC na magbakuna ng 15 milyong tao sa loob ng tatlong araw na panukalang holiday at 5 milyon kada araw ang nais bakunahan sa 16 rehiyon sa bansa at sa BARMM.

Nabatid pa ng Abante na sinabi ni Cabotaje na inaprubahan na ng Inter Agency Task Force ang draft executive order sa pagdedeklara ng holiday sa November 29 at December 1 at dumadaan na ito sa mga clearance para mapirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kailangan munang maglabas ang DOH, Department of Interior and Local Government at Department of Education ng mga patakaran na gagabay sa pagbabakuna sa tatlong araw na nabanggit bago pirmahan ni Pangulong Duterte ang draft EO. (Eileen Mencias)