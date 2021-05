Norwood ibinuking ugali ni Clarkson

NASA Missouri Tigers pa lang si Jordan Clarkson, nakilala na niya si Gabe Norwood.

Ang isa pang Fil-Am na si San Miguel Beer guard Chris Ross ang naging daan ng pagkakakilala ng dalawa. Parehong taga-San Antonio sina Ross at Clarkson.

Kaya nang maging teammate sina Norwood at Clarkson sa Gilas Pilipinas noong 2018 Asian Games sa Jakarta, hindi na sila nagkailangan.

“Off the court, he’s chill, like to joke,” pambubuko ni Norwood sa ugali ni Clarkson. “Like any of us, he’s just one of the guys.”

Si Clarkson ang super-sub ng Utah Jazz at sa kasalukuyan ay nangunguna sa karera para sa Sixth Man of the Year kabuntot si Montrezl Harrell ng Lakers.

Binahagi rin ni Norwood, 38, sa The Game na naselyuhan ang pagkakaibigan nila ni Clarkson, 28, dahil sa Kobe sneakers – isang Philippine edition ng Nike Kobe 9 EM.

“When he declared for the Draft, he just happened to be training with my college teammate, my roommate, one of my best friends growing up, in New York City getting ready for the Draft,” dagdag ng Rain or Shine defense specialist. “That’s how I sent the shoes out to him.” (VE)