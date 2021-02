Norwood humugot sa ika-36 birthday

Isa na si Gabe Norwood sa “seniors” ng Rain or Shine, pero tuloy pa rin ang mainam na kontribusyon ng No. 1 pick noong 2008.

Makalipas ang 13 taon, poste ng depensa pa rin ng Elasto Painters si Norwood.

Sa kanyang 36th birthday nitong Feb. 9, nag-post sa Instagram si Norwood ng picture niyang nasa beach, nakatanaw sa palubog na araw.

“Can’t think of a better way to bring in another year of life. Family and friends, the beach, and good energy,” caption ng 6-foot-6 guard/forward. “Looking forward to more of this in year 36.”

Sa 12 seasons sa PBA, hindi nawala ang pangalan ni Norwood sa mga usapan pagdating sa depensa.

Pagkatapos itaas ang Rookie of the Year award sa una niyang season, pitong beses nasama si Gabe sa PBA All-Defensive Team – testamento na sakit ng ulo siya ng mga star players ng kalaban.

Kalmado rin sa loob ng court ang Gilas mainstay, naka-grand slam sa pagsikwat ng Samboy Lim Sportsmanship Award mula 2017-19.

Sina Norwood, Beau Belga, 34, at James Yap na mag-39 na sa Feb. 15 ang elders ng Painters pero hindi pa rin nawawala sa rotation ni coach Caloy Garcia. (VE)