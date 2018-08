North Korea wala mohunong sa Nuclear Program – UN report

Nagpadayun lang gihapon ang North Korea sa nuclear ug missile programs niini, usa kini ka kalapasan sa UN sanctions.

Matud sa report nga gikomisyon sa UN Security Council, nga giingong mihimo ang North Korea sa dakung bahin sa iligal nga ship-to-ship transfers sa oil products ug namaligya ug armas sa Middle East ug Africa.

Giingong nalapas usab niini ang sanctions ug padayun kining nakig- alayon sa Syria, matud sa 149 ka pahina nga report.

“[North Korea] has not stopped its nuclear and missile programmes and continued to defy Security Council resolutions through a massive increase in illicit ship-to-ship transfers of petroleum products, as well as through transfers of coal at sea during 2018,” matud sa report.

Gipadala ang maong confidential report sa panel sa independent experts sa UN Security Council niadtong Biyernes.

Wala pa mo komento ang North Korea kabahin niini.

Sa miaging semana , pipila ka US officials ang miingon nga nagtukod ang Pyongyang og bag-ong ballistic missiles bisan paman sa panag estoryahanay nila ni US President Donald Trump ug misaad sa denuclearization.

Pipila ka spy satellites ang giingong nakakita sa maong kalihukan sa Pyongyang.