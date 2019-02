Nora, Cherie ayaw patalo sa sampalan, talakan

Sarap panoorin ang banggaan nina Nora Aunor at Cherie Gil sa “Onanay” nitong magkasunod na araw.

Ang eksena nila ay sa burol ni Gardo Versoza, kapatid ni Nora sa Kapuso series. Nagsimula sa talakan ang dalawang magaling na artista at nauwi sa sampalan!

Eh komo mas matangkad si Cherie kay Ate Guy, talsik ang huli nang dumapo sa pisngi ang sampal ni Cherie, huh! Pero hindi nagpatalo ang superstar nang gantihan niya ng mas malakas na sampal si Cherie na halos mabuwal din sa eksena!

Palakpakan ang mga staff sa eksenang ‘yon. Ayaw kasing patalo sa isa’t isa nina Nora at Cherie!

‘Maldita siya’ Gladys kinamumuhian si Katrina

After “Onanay,” kasunod nito ang “TODA One I Love.” Ang kaabang-abang na characters ay ang ginagampanan nina Gladys Reyes at Katrina Halili. Medyo mahinahon pa ang tarayan nila sa isa’t isa.

First time nilang dalawa na magsama sa series kung hindi kami nagkakamali. Sa isang interview, aminado si Kat na pressured si­yang makabangga sa eksena si Gladys at takot siyang magkamali.

Aliw naman si Gladys na makabangga si Katrina. “Ngayon lang ako naka-experience na inaaway ako ng isang maldita rin!” saad ni Gladys.

Pero sabi pa ni Gladys, “We love each other off cam but we hate each other on cam. Very intense ang fight scene but we can’t help laughing after.”

Aba, nakahanap ng katapat si Gladys sa katauhan ni Katrina, huh!

Klea Pineda kalaway-laway ang boobs

Nagpasiklab din ang Kapuso artist na si Klea Pineda sa paglantad niya ng katawan sa Insta­gram pic niyang naka-two piece bikini.

Kalaway-kalaway ang boobs niya at tambok kaya nataranta ang netizens sa online nang inilantad niya ang kainggit-inggit niyang pigura.

Si Klea ang tinanghal na Starstruck 6 Female Ultimate Survivor. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit marami ang nagkakagusto kay Klea ngayon, dahil materyales fuerte nga naman talaga siya, ha!