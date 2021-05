Nonong, PH football inip na sa naturalization ni Maranon

NAGTATAKA ang Philippine Football Federation (PFF) sa pagkaantala sa prosesong naturalization ni Bienvenido Marañon, matapos mapirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagka-Filipino naman ng basketbolistang Ivorian na si Angelo Kouame.

Ayon kay PFF president Nonong Araneta, sabay lamang inihain sa Kamara ang naturalization nina Marañon at Kouame ngunit nahuli pa sa proseso ang inaasahan nilang resbak para palakasin ang Philippine Azkals.

“Meanwhile, basketball player Angelo Kouame, whose naturalization process ran side by side with that of Bienve, was already granted Filipino citizenship after his naturalization was signed into law last Monday. It is unfortunate that Bienve wasn’t able to get his naturalization on the same day as Angelo as both of them went through the process together,” pahayag ni Araneta.

Hindi pa nakararating sa Malacañang ang panukala para maging Filipino si Marañon.

Nitong Martes lamang, Mayo 18, natapos ng Kongreso ang bersyon nila ng batas.

Noong Marso pa naaprubahan sa ikatlong pagbasa ang panukala sa naturalization ni Marañon.

Kaya naman nahaharap ngayon sa matinding hamon ang Azkals sa susunod nilang laban.

“We have been facing challenges in preparing the men’s national team for the remaining matches of the joint FIFA World Cup and AFC Asian Cup qualifiers in China starting June 3,” dagdag pa ni Araneta. (Mark Joven Delantar)