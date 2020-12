Nonito limot na si Rodriguez

WALA na sa kukote ni four-division world champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire ang naunsyaming laban nito kay Puerto Rican Emmanuel Rodriguez.

“Back to the gym to be prepared for my next fight. I’m moving on,” saad ni 38 year-old Donaire.

Si Donaire sana ang kalaban ni Rodriguez pero nagpositibo ang Pinoy pug sa coronavirus (COVID-19) kaya nakansela ang kanilang paghaharap.

Ipinalit kay Donaire si Reymart Gaballo at nanaig ang Pinoy noong Linggo sa Mohegan Sun Casino sa Uncasville, Connecticut para sa interim World Boxing Council (WBC) bantamweight title. (Elech Dawa)