Nonito itataob si Oubaali

NUMERO lang ang edad!

Ito ang gustong iparating ni Pinoy boxer Nonito Donaire sa kanyang karera sa boksing.

Kahit kasi 38-anyos na ito ay may gusto pa itong patunayan at iyon ay makakubra pang muli ng korona.

“I have a dream which is to be the undisputed bantamweight champion, and at 38-years-old, I think I am capable of doing it,” pahayag ni Nonito sa ulat ng BoxingScene.

Nakatakda kasing tumapak muli sa lona si Talibon-pride boxer Nonito kontra Nordine Oubaali sa Linggo [Manila time] para sa World Boxing Council (WBC) title.

Ang nasabing 12-round fight ni Donaire kontra French-Moroccan boxer ang magsisilbing comeback fight nito matapos ang halos dalawang taong pagkakatengga nito. (Aivan Episcope)