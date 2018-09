Non-stop na laban sa iligal na droga

Maliit man o malaking personalidad sa droga na napaparusahan ay itinutu­ring natin na mala­king panalo ng kampanya laban sa droga.

Ito’y dahil hindi naman bago sa atin na may mga nahuhu­ling malalaking drug pusher na nagagawang makalusot sa kanilang pananagutan dahil sa mga teknikalidad. May pagkakataong ang kapabayaan ay nagmumula rin mismo sa mga tiwaling awtoridad na sinasad­yang guluhin ang mga ebidensya habang ang iba naman ay dahil sa mga ‘hoodlums in robe’ o mga hukom na nasa payroll ng mga sindikato.

Kaya naman tuwing may mapapatawan ng mabigat na hatol tulad ng habambuhay na pagkakabilanggo, isa itong tagumpay para sa tapat na pamamahala.

At dahil dito, may dapat ipagsaya nga­yon ang pamunuan ni Mayor Lani Ca­yetano ng Taguig. Ang dahilan, nasentensya­han ng habambuhay na pagkakabilanggo ang tatlong big-time drug pushers ng kanilang lugar.

Itinuturing nga na isang malaking panalo ng pamahalaang lungsod ang hatol na habambuhay na pagkakabilanggo na ibi­naba ni Judge Antonio Olivete ng Taguig RTC Branch 267 sa mga akusadong sina Jose Vastine, Edilberto Ty at Alberto Joaquin Ong. Ang tatlong big-time pusher ay nahuli sa isang buy-bust operation at nakuhanan ng mahigit dalawang kilo ng high-grade cocaine na nagkakahalaga ng P10 milyon noong 2011.

Mismong si Mayor Lani ang nagsabi na ang ibinabang desisyon ng korte ay tagumpay ng Taguig­. “This is a crucial victory in a crusade we’ve begun in 2010. The adverse effects of illegal drugs ripple from the individual to the community at large so we’ve maintained the offensive versus this industry. Each drug persona­lity we pin down is definitely a win for the city,” ayon mismo sa alkalde.

Hindi naman matatawaran ang pagsisikap ng pamahalaan ng Taguig laban sa droga dahil noong taong 2016 at 2017 ay nasentensyahan na rin ng habambuhay na pagkakabilanggo ang itinuturing na mga ugat ng tigasing Tinga Drug Syndicate na sina Joel Tinga at Elisa “Ely” Tinga.

Si Elisa ay asawa ni Noel Tinga na kamag-anak ni dating Taguig Mayor Freddie Tinga. Siya ang third most wanted person sa listahan ng illegal drug personalities at ika-pitong miyembro ng Tinga Drug Syndicate na nahuli at nakulong.

Bukod sa Tinga drug syndicate, ang iba pang nasa Top 10 drug personalities noong 2015 na kinabibilangan nina Michael Butch Tan, Sancho Espiritu, Alfonso Dacquel, Richard Silvestre, Isidro Llagas, Mardie Talampas, Jackie Abone, Adonis Venus, Bags Malay at Rawie Castro ay nasa kulungan na rin.

Pero alam naman nating lahat na ma­tinding kalaban ang problema sa droga dahil bawat napupu­tol na sungay, bawat nahuhuling mga lider at galamay ay napapalitan ng bago.

Non-stop na laban ang kailangan. Pero hindi rin naman masusukat ang dedikasyon at determinasyon ni Mayora Lani kaya pupusta kami – hindi ito basta-basta uurong sa laban!