Ibinuking ng Estados Unidos na naghahanda sa kanilang panibagong intercontinental ballistic missile test, ang North Korea.

Ito ay nalaman base sa nakuhang ‘intelligenc­e information’ ng Ame­rika.

Nabatid sa US, na may mga indikasyon na maglulunsad ang Pyongyang ng missile sa loob ng dalawang linggo.

May nakuhang mga larawan ang US satellites na sinusubukan na ng North Korea ang components at missile control facilities nito.