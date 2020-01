Nograles tinalagang anti-hunger czar

INATASAN ni Pangulong Rodrigo Duterte si Cabinet Secretary Karlo Nograles na pamunuan ang Task Force on Zero Hunger ng gobyerno, isang inisyatibong naglalayong supilin ang kagutuman at kamtin ang katiyakan sa pagkain ng bansa.

Inanunsiyo ng Palasyo nitong Huwebes na nilagdaan na ng Pangulo ang Executive Order No. 101, na lumilikha sa Inter-Agency Task Force on Zero Hunger, na pangangasiwaan ng cabinet secretary at binubuo ng mga pinuno ng ahensiya at opisina ng gobyernong may kinalaman sa pagpapatupad ng programa kontra gutom.

Ang mga ahensiya na bumubuo sa task force ay kinabibilangan ng Department of Social Welfare and Deve­lopment, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Education, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Science and Techno­logy, Presidential Communications Operations Office, National Economic and Development Authority, at Commission on Higher Education.

“Ang pagbuo nitong task force ay sumasalamin sa panata ng gobyerno upang pagtuunan ng pansin ang kagutuman at kakulangan sa pagkain sa ating bansa,” pahayag ni Nograles, na kasalukuyan ding pinamumunuan ang Task Force Yolanda at co-chair ng Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization for BARMM.

Binigyang punto ng opisyal ng Palas­yo na “sa survey na isinagawa noong unang quarter ng 2019 ay napag-alamang 9.5% o tinatayang 2.3 milyong pamilya ang nakararanas ng gutom kalimitan isang beses sa loob ng nakalipas na tatlong buwan ng nasabing taon.”

“Ang patuloy na gutom, kapag hindi natugunan, ito ay hahantong sa kawalang nutrisyon, pagkakasakit at, sa kalaunan ay, kawalan ng silbi sa trabaho – na magiging sanhi ng negatibong epekto sa ekonomiya,” paliwanag nito.