Nograles: 4M bakuna sa Metro Manila nakatabi na

Sigurado na ang apat na milyong doses ng mga COVID-19 bakuna para sa Metro Manila na gagamitin ng mga alkalde sa panahon ng enhanced community quarantine.

Ito ang tiniyak ni Secretary to the Cabinet at vice chairman ng Inter-Agency Task Force Karlo Norgales bilang sagot sa isa sa kundisyon ng mga alkalde sa National Capital Region (NCR) bago magpatupad ng ECQ.

“Nag-meeting ang ilang miyembro ng IATF Biyernes ng gabi pati `yong NCR mayors at binigyan ng assurance ni Secretary Charles Galvez at Secretary Vince Dizon ang mga alkalde na `yong four million doses na kailangan sa NCR ay na-secure na,” ani Nograles.

Nais aniya ng mga alkalde na habang mayroong ECQ ay magtuloy-tuloy ang pagbakuna para masiguro ang kaligtasan ng mga taga-NCR laban sa COVID at sa mabagsik na Delta variant.

“Alam na namin kung ano `yong brands na gagamitin na darating sa bansa at itatabi natin for NCR. So `yong four million doses for NCR ay na-secure na po natin `yan,” dagdag ni Nograles. (Aileen Taliping)