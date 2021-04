Noel, Jylyn sasabak sa Olympic Qualifying

Handang ibuhos nina Philippine national fencers Noelito Jose Jr. at Jylyn Nicanor ang kanilang makakaya upang masungkit ang kanilang Olympic ticket at maibandera ang bansa sa darating na Summer Games sa Tokyo.

Eeskrima ang national squad, nag-ensayo sa Ormoc City, sa Asian Olympic Qualifying Tournament sa Tashkent, Uzbekistan sa darating na Abril 25-26.

Ayon kay national team coach Amat Canlas, isang slot kada event lamang ang magkakaroon ng Olympic ticket.

“Feeling naman po talaga namin (may makakapasok) syempre pinaghandaan naman po kasi namin talaga yung qualifying na ‘to, yung Olympics kasi every four year lang po talaga yung competition,” saad ni Jose, nagwagi ng tansong medalya noong 2019 Southeast Asian Games, sa Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) “Usapang Sports on Air”. (Janiel Abby Toralba)