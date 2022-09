Noche Buena taas-presyo tinimbre sa DTI

Nangatuwiran si Department of Trade and Industry (DTI) Undersecretary Ruth Castelo sa naging pahayag nito na maagang mamili ng Noche Buena items para hindi mas malaki ang gastos pagdating ng Christmas season.

Sinabi ng opisyal na nagbigay lamang ito ng tip sa mga consumer kung may extra budget lang naman dahil mura pa sa ngayon ang mga panghanda kaysa pagdating ng Disyembre.

“Maraming nag-react doon sa sinabi ko pero kung tutuusin mo, it’s a practical advise. It’s a tip kung may extra budget dahil mas mura ngayon kesa mamili sa Christmas season. Bibili ka ng paunti-unti hanggang maipon mo ‘yong panghanda mo sa Noche Buena kesa ‘yong magmamadali kang bumili tapos kulang ‘yong pera mo marami kang hindi mabibili so ‘di ba better to prepare earlier,” ani Castelo.

Sa ngayon ani Castelo ay may mga manufacturer na nag-abiso na ng intensyong magtaas ng presyo ng kanilang Noche Buena products kaya pag-aaralan ito ng DTI. (Aileen Taliping)